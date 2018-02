L’appello di Martina, quasi uccisa di botte dal compagno: “Aiutatemi”

Martina Murgile è una signora di Macomer, in Sardegna, provincia di Nuoro.

Martina ha 40anni e sta vivendo un incubo.

Lo scorso Venerdì il suo compagno si è scagliato contro di lei con inaudita violenza.

Sotto minaccia, secondo quanto riporta Il Giornale le avrebbe fatto prima bere dell’acido, che sarebbe riuscita a sputare subito ma che le ha comunque procurato dei danni alla bocca, per poi massacrarla di botte

I due erano soli in casa.

Martina, dal suo letto d’ospedale ha lanciato un appello: “Aiutatemi a ricostruire la mia vita – dice all’Ansa – voglio scappare da Macomer per tornare nella mia terra, ma sono invalida, non ho una casa, non ho parenti, non ho soldi”.

La 40enne si trova in questa condizione e già in passato è stata vittima di maltrattamenti da parte di un precedente compagno, ma ora sembra non riuscire a trovare la forza per rialzarsi.

Ora l’appello, nella speranza che qualcuno sia disposto ad aiutarla.

“Pubblicate la mia foto”

“Ho il terrore che ritorni, aiutatemi ad andare via”

Nei prossimi giorni la donna verrà trasferita all’ospedale di Sassari per una ricostruzione maxillofacciale e per altri interventi al cavo orale.

Poi, secondo quanto riportato da Today, una casa rifugio la accoglierà, almeno per qualche tempo “Chiedo che qualcuno mi aiuti perché non posso lavorare a causa della mia disabilità”.

Martina Murgile chiede che venga pubblicata la sua foto affinché tutti possano vedere la gravità delle violenze che ha subito e per sensibilizzare le istituzioni sul tema del femminicidio.