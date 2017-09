Lei era titolare di un’erboristeria in pieno centro, lui professore di chimica in una scuola di Mirano. A Spinea nessuno ha dimenticato la tragedia del 6 luglio 2010, quando Andrea Donaglio accoltellò brutalmente la sua ex fidanzata Roberta Vanin nel suo negozio di via Roma.

La uccise in cinque minuti, all’ora di pranzo, travolto dalla gelosia. Non accettava l’idea che Roberta lo avesse lasciato e che stesse con un altro uomo.

In questa estate veneziana segnata da una sanguinosa scia di femminicidi l’ultimo quello di Dogaletto di Mira, dove il poliziotto Luigi Nocco ha freddato con un colpo di pistola la moglie Sabrina Panzonato e poi si è tolto la vita con la stessa arma a molti è tornato in mente il delitto più efferato degli ultimi anni.