Ritrovato Massimo Scorsoni: era scomparso il 9 Gennaio

Ha mobilitato tanti cittadini, almeno sul web, la scomparsa di Massimo Scorsoni segnalata nelle scorse ore a Roma.

E’ di questi minuti la buona notizia: finalmente i famigliari hanno potuto riabbracciarlo. Un lieto fine per tutti, quindi.

Massimo era scomparso nel primo pomeriggio del 9 Gennaio, attorno alle 13.30 dopo essere uscito da lavoro.

A ritrovarlo, spiega Roma Today, è stato un controllore Atac ad una fermata del bus in viale dell’Agricoltura nel pomeriggio di ieri

Il lavoratore lo ha riconosciuto attraverso gli avvisi di scomparsa affissi in tutta la zona da dove si era allontanato.

Una volta segnalata la presenza dello scomparso, sono poi arrivati gli agenti di polizia.

Andati in commissariato i familiari del 55enne affetto da sindrome di down lo hanno poi

riportato a casa in via Macedonio Melloni.