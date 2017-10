Materassi “avvelenati” arrivano dalla Germania, prodotti con sostanza cancerogena

Materassi avvelenati con sostanza cancerogena, in arrivo dalla Germania, la Svizzera ferma produzione e vendita, sono pericolosi per la salute.

Arrivano materassi avvelenati dalla Germania, non è ancora chiaro da cosa può dipendere, si pensa ad un errore nella sintesi del diisocianato di Toluene (Tdi) una sostanza che si usa per fabbricarli. Le autorità italiane ancora non si propongono, intanto in Svizzera i produttori hanno fermato la vendita e produzione.

Ieri è emersa una nuova allerta sui materassi avvelenati importati dalla Germania, non è chiaro quali possono essere le conseguenze per i consumatori. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano tedesco Spiegel. La notizia riporta che sarebbero migliaia i materassi tossici finiti sul mercato.

La Germania non ha ancora capito da dove deriva il problema, la Svizzera preoccupata delle conseguenze per i consumatori ha fermato la produzione e la vendita, in Italia ancora non si hanno notizie in merito.

Si presuppone che il problema sia un errore nato negli stabilimenti della tedesca Basf, una delle più grandi compagnie chimiche al mondo.

Una concentrazione troppo elevata di diclorobenzene nel diisocianato di toluene (Tdi), un composto chimico basilare per la produzione dei materassi. La sostanza è nota come cancerogena, ed è incolore ed inodore.