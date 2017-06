Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Lanciano il giorno del matrimonio con l’accusa di spaccio di droga, tentata estorsione e lesioni personali.

Per un trentenne di Lanciano, di etnia rom, quello che forse poteva essere il momento più bello della sua vita si è trasformato in un giorno indimenticabile, ma per motivi giudiziari. Sante De Rosa è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga, tentata estorsione e lesioni personali su provvedimento cautelare firmato dal gip del tribunale di Lanciano Massimo Canosa. Dopo indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Rosaria Vecchi, è stato accertato che l’uomo, oltre a cedere più volte cocaina e marijuana ad alcuni assuntori, lo scorso 2 marzo ha usato violenza nei confronti di un giovane per indurlo a pagare lo stupefacente acquistato.

Lo ha aggredito e picchiato e la vittima dell’aggressione ha riportato un trauma facciale con frattura dello zigomo destro. Il provvedimento cautelare è stato motivato per l’estrema gravità dei fatti, il pericolo di recidiva dell’indagato, privo di lavoro, il quale ha precedenti per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti

