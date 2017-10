Il treno triste di Matteo: ogni fermata una contestazione

Ad Ascoli una piccola folla che gli grida buffone, a Brindisi un contestatore portato via a forza dalla scorta, a Pescara gli urlano «Vergogna», a Polignano (Bari) altri insulti da una piccola e rumorosa folla.

Il tour ferroviario di Renzi con il suo treno del Pd si è trasformato in una via crucis. Sul versante adriatico del Paese, a ogni fermata una contestazione, che Renzi minimizza: «Due col telefonino che non riprendono chi applaude». In qualche occasione lui ha provato a lanciare una battuta conciliante, ma con scarso successo.