Lo sappiamo, la maturità è da sempre un incubo. Ma gli anni scorsi l’incubo era per gli studenti, alle prese con un esame lungo e spaventoso che fa battere la testa al muro.Ma quest’anno a finire sotto accusa è il Ministero dell’Istruzione, che tra tracce che lasciano perplessi ed errori di italiano è finito dietro la lavagna.

Così, dopo la scelta di Giorgio Caproni nella prova scritta d’italiano, nonostante il poeta non sia entrato nel piano studi di nessun liceale, e dopo la gaffe sulle “traccie”, ora a far finire nel mirino dei social il Ministro Fedeli ci si mettono i batteri.

Tutto avviene nella seconda prova agli esami di maturità per l’indirizzo alberghiero ed enogastronomico. La terza domanda posta agli studenti suona così: “Con riferimento alle buone pratiche di produzione e igiene, il candidato spieghi un comportamento non corretto che può causare la contaminazione batterica di un alimento e un altro comportamento che può favorire la riproduzione di un battere”. Sì, di un “battere”, singolare di “batteri”. Qualcosa stona?

Certo, perché il singolare di batteri è “batterio” e non certo “battere”. A dirlo è addirittura l’Accademia della Crusca, che ha affrontato in passato l’argomento. “La risposta alle numerose domande circa il singolare di batteri è che la forma corretta è batterio e non battère, senza alcun dubbio” scrive l’Accademia della Crusca, che specifica come “l’etimologia parla chiaro: l’italiano batterio proviene dal latino scientifico Bacterium (XIX secolo), che a sua volta deriva dal greco βακτήριον, ovvero ‘bastoncino’, visto che i batteri, microrganismi unicellulari, hanno la forma simile a un minuscolo bastoncello”.