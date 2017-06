«La salute di Max è in buone mani. Dovrà rimanere ancora in terapia intensiva. E’ forte e testardo. Questa notte è stato sottoposto ad un trattamento per poter respirare meglio e per fare in modo che le condizioni non si aggravino».

Bianca Atzei, la cantante fidanzata di Max Biaggi, rassicura i fan del pilota con un lungo post su Instagram dopo l’incidente che ha coinvolto il campione ieri sulla pista di Latina. La Atzei ha deciso di annullare il concerto che avrebbe dovuto tenere stasera a Orte per stare vicina a Biaggi, ricoverato da ieri all’ospedale San Camillo di Roma.