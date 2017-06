Max Biaggi ha 11 costole rotte: la prognosi resta riservata

Max Biaggi è ricoverato da otto giorni all’ospedale San Camillo di Roma, dopo quel terribile incidente sul circuito di Latina in sella ad una Supermotard. Dopo otto giorni resta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Camillo di Roma e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Le costole rotte sarebbero 11 e non 9, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’. E due di queste si sarebbero accavallate causando non poche difficoltà ai polmoni. Un quadro clinico preoccupante che richiederà mesi e mesi di riabilitazione, ma Max Biaggi resta per il momento fuori pericolo. Da qualche giorno mancano informazioni ufficiali dal profilo social di Bianca Atzei, che inizialmente aveva ragguagliato i fan del campione romano con frequenti notizie.

Da sottolineare che il Corsaro non ha mai perso coscienza, neppure l’8 giugno, quando sulla pista “Il Sagittario” è intervenuta l’eliambulanza per trasportarlo in ospedale nel minor tempo possibile. Una modalità di soccorso resa indispensabile per evitare il traffico della capitale. Due giorni dopo il ricovero si è reso necessario un intervento per installare un drenaggio toracico.