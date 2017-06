Max Biaggi resta in prognosi riservata. Bianca Atzei: “Comincia la sfida psicologica”

“Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività”. Inizia così Bianca Atzei il suo post su Instagram, un messaggio in cui la fidanzata di Max Biaggi cerca di darsi forza e di rassicurare i fan dopo l’incidente del Corsaro, avvenuto lo scorso 9 giugno sulla pista del Sagittario a Latina. Dunque, la Atzei rivela che “dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza.

Io credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica e voi lo state aiutando tanto con il vostro affetto”.