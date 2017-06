RC AUTO, PREZZI IN AUMENTO DELL’11,6% IN TUTTA ITALIA: I RINCARI MAGGIORI IN TRENTINO E MOLISE

A maggio 2017 i prezzi dell’RC sono cresciuti in tutta Italia e, secondo i dati dell’Osservatorio assicurazioni auto di Facile.it, negli ultimi dodici mesi i premi hanno subito un rincaro medio dell’11,6% (+6,98% nel semestre), arrivando a 566 euro.

In cima alla classifica degli aumenti si trovano Trentino Alto Adige (+18,34%), Molise (+17,85%) e Valle d’Aosta (+15,92%) mentre gli incrementi più contenuti hanno riguardato il Veneto (+8,97%), la Basilicata (+7,75%) e la Puglia (5,44%). In Campania (933,84 euro) eCalabria (694,97 euro) si pagano, invece, i premi più alti d’Italia.