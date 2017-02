Vittime hanno provato a reagire, ferite guaribili in 7 giorni.

Erano fermi in via Partenope, a Napoli, a bordo di una Range Rover quando si sono resi conto di essere finiti nel ‘mirino’ di un gruppo che era a bordo di un’altra auto poco distante. Ed infatti, poco dopo le due di notte, sono stati avvicinati da una banda di rapinatori.

Il ‘colpo’, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, è avvenuto in piazza della Repubblica, dove nel frattempo le vittime si erano spostate. E’ lì che sono stati avvicinati dal gruppo che era bordo di una Fiat 500: con delle mazze hanno danneggiato l’auto e si sono fatti consegnare un iPhone 6. Le persone che era a bordo della Range Rover hanno provato a reagire: hanno subìto escoriazioni e ferite ritenute guaribili in sette giorni.

Fonte Ansa

Napoli, 18 febbraio 2017