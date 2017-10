Il chirurgo giramondo ha aggiustato il cuore a tremila bimbi affamati

Vive e lavora a Milano, ma da 23 anni si dedica ai piccoli cardiopatici dei Paesi più poveri: dal Perù alla Guinea, dall’Etiopia alla Siria

Quando aspettano fuori dalla sala operatoria, le madri sono uguali in tutto il mondo, nello sguardo e nelle preghiere. Sia che indossino il burqa, il sari indiano o cappotti di alpaca peruviana. E mentre opera, Alessandro Frigiola sa benissimo che, assieme al cuore dei bambini, ha in mano anche il loro.

Per questo ogni volta le prova tutte pur di salvare un neonato. Anche quando al posto delle cannule e dei tubicini è costretto a utilizzare le cannucce delle Bic, anche quando manca l’elettricità e i suoi assistenti gli illuminano il lettino operatorio con le torce. «Non prendiamo mai in considerazione, nemmeno per un attimo, di lasciare perdere una vita» dice, mai stanco. E grazie a questa filosofia, ad oggi ha saltavo tremila bambini con un intervento al cuore e ne ha curati undicimila in ogni paese del mondo, dal Kurdistan all’Etiopia, dal Perù alla Guinea. In tutti quei posti in cui un bambino cardiopatico, altrimenti, non avrebbe la minima possibilità di poter sopravvivere.

Frigiola, 74 anni, cardiochirurgo al policlinico San Donato, vicino a Milano, da 23 anni presiede l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo, con cui ha organizzato 390 missioni. Ovunque. L’idea dei viaggi salva-cuore gli viene quando, all’inizio degli anni Ottanta, un chirurgo francese gli chiede una mano per operare alcuni piccoli pazienti in Vietnam. E gli basta incrociare lo sguardo di uno di quei bambini per capire qual è la sua strada. «Ho visto ragazzini di otto anni arrivare da noi in fin di vita per malformazioni che in Italia riusciamo a curare nel 99% dei casi». Immediatamente nasce il progetto dell’associazione e nella squadra entrano cardiochirurghi di alto livello. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, Silvia Cirri, responsabile di anestesia e rianimazione all’istituto Sant’Ambrogio, del gruppo San Donato. E una squadra di 150 volontari, tra medici e infermieri, che si alternano ma fanno i salti mortali fra turni in ospedale e famiglia pur di non saltare nemmeno una missione. Tanto che da oltre vent’anni a questa parte i viaggi vengono organizzati a cadenza mensile.

«Nessuno può restare a guardare se un bambino, che potrebbe essere salvato, muore per mancanza di mezzi – sostiene Frigiola -. È un’ingiustizia inaccettabile». Inaccettabile è che nei Paesi ricchi i bambini cardiopatici abbiano un rischio di mortalità sotto il 5% e in quelli poveri, poverissimi, superiore al 90%. Dall’analisi di questa «forbice» comincia l’avventura e oggi, ogni volta che in Senegal o in Mozambico si sa dell’arrivo dei dottori del cuore, le famiglie si mettono in viaggio dai villaggi più sperduti, anche a piedi e per giorni di cammino, pur di raggiungere l’ospedale.