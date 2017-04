I problemi per la piccola Zoe Lush e per i suoi genitori sono cominciati ancora prima che lei venisse al mondo. La madre della bambina, Chelsea, è venuta a sapere che non sarebbe stata una bambina come le altre durante l’ecografia svolta al quinto mese di gravidanza. In quell’occasione il medico ha esercitato una leggera pressione sul suo ventre, ma tanto è bastato affinché sul cranio di Zoe si registrasse una microfrattura.

Uno sguardo più attento ha rivelato ulteriori danni: il femore della bimba era diviso in due, e molte delle costole presentavano una o più fratture. Le ossa di Zoe si stavano rompendo già nel grembo materno.

Tre mesi più tardi Zoe è venuta al mondo già “rotta”. Si è fratturata la clavicola durante il parto. Nel primo mese di vita, si è fratturata entrambe le braccia e una gamba, poi ancora il braccio destro: la sua condizione è comunemente nota come “ossa di cristallo”, ovvero Osteogenesi Imperfetta

Solo dopo la sua nascita la famiglia di Zoe ha saputo che la condizione della figlia non era nella forma più grave: con la OI del III tipo si può convivere, anche se è molto difficile e dispendioso. Ma Zoe è circondata dall’amore dei suoi genitori e di tantissime altre persone che anche attraverso una raccolta fondi su GoFundMe le hanno permesso di arrivare a festeggiare in ottobre il suo sesto compleanno, senza mai perdere il sorriso.

