Meglio correre o camminare per dimagrire?

Meglio correre o camminare? Questa è una delle domande che spesso si ripete e che altrettanto spesso genera pareri discordanti. Come prima cosa cerchiamo di capire la differenza tra corsa e camminata. Per quanto possa sembrare ironico, la differenza tra corsa e camminata sta nella fase di volo.

Proprio così! Perché quando corri c’è un preciso momento in cui entrambi gli arti sono sollevati dal suolo in fase di spinta e nessuno dei due piedi tocca terra. Se approfondiamo oltre la distinzione possiamo parlare di jogging con un’andatura fino ad una velocità massima di 10 Km/h, superando questa velocità passiamo alla corsa.

Ma quale delle due attività è meglio?

Partiamo subito dicendo che non c’è un meglio o peggio in senso assoluto. Sia il footing che il jogging hanno punti a favore e qualche effetto collaterale.