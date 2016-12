Continua l’allarme meningite in Italia e il bilancio è sempre più pesante. Comincia a essere inquietante il numero di morti tra adulti e bambini. Dopo il decesso dell’insegnante romana di 59 anni, che ha riempito le cronache degli ultimi due giorni, oggi un bimbo di appena 22 mesi è morto all’ospedale Meyer di Firenze. Anche il piccolo è stato colpito da meningite. Il laboratorio di immunologia del Meyer ha confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo «C».

Il bimbo era giunto all’ospedale pediatrico di Firenze nella tarda serata di ieri a bordo di un’ambulanza dalla Lucchesia.

Disperate le sue condizioni fin dal momento dell’arrivo: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza successo. Il piccolo, di soli 22 mesi, non ce l’ha fatta. Secondo quanto emerso, il bambino non era stato vaccinato.

Ma non è finita: ci sarebbe un altro caso sospetto. Nel napoletano, un ragazzo di 18 anni è deceduto mercoledì pomeriggio. E’ accaduto all’interno dell’ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia. L’autopsia chiarirà le cause, nel frattempo l’obitorio è stato chiuso per timore di contagio. La salma del ragazzo dovrebbe essere sottoposta all’esame autoptico nella camera mortuaria dell’ospedale, non è ancora certo si tratti di meningite. Il diciottenne era arrivato in stato di incoscienza al pronto soccorso del San Leonardo.

Oltre allo “stato soporoso”, presentava “piccole macchie di sangue (petecchie) sulla cute”.

Tutti gli ambienti del pronto soccorso sono stati sottoposti a profilassi. Le pareti e i locali sono stati disinfettati mediante nebulizzazione.

E’ invece stato accertato un altro caso: un 43enne di Crema, ricoverato la notte di Natale all’ospedale, come riferisce «La Provincia» di Cremona. Sei operatori, venuti a contatto con lui, sono stati sottoposti a vaccino.

Il paziente, secondo quanto risulta, sarebbe stato colpito da una forma non meningococcica, come rivelano gli esami. Si tratta dell’unica forma resistente all’unico vaccino praticabile.

Riccardo Ghezzi

Firenze, 29/12/2016