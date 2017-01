Un nuovo caso di meningite si registra nella provincia di Brescia dopo l’episodio di Cologne di inizio dicembre, costato la vita all’imprenditore Renato Goffi.

Questa volta ad essere colpito dal batterio è stato un 20enne di Manerbio che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Il giovane ha accusato i primi malesseri alla fine dell’anno: i sintomi hanno inizialmente fatto pensare a un’influenza, con febbre alta durata qualche giorno.

La situazione però non è andata migliorando e così la famiglia ha deciso di rivolgersi all’ospedale della zona. Le analisi hanno confermato la presenza di meningococco di tipo C nel sangue: il 20enne è stato dunque inizialmente ricoverato a Manerbio, ma nelle scorse ore, accertato il caso di meningite, è stato trasferito nel reparto delle malattie infettive del Civile di Brescia.

Il quadro clinico del giovane è costantemente monitorato per controllare l’evoluzione dell’infezione ma per ora il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. In giornata è scattata anche la profilassi per una quindicina di persone, tra famigliari e amici del 20enne e personale dell’ospedale di Manerbio.

gdb