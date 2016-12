Saliva, starnuti, baci, scambio di posate, condivisione di alimenti: si trasmette così la meningite batterica.

Saliva, starnuti, baci, scambio di posate, condivisione di alimenti: si trasmette così la meningite batterica, malattia non frequente ma molto aggressiva – come dimostra anche il decesso per meningite meningococcica della maestra della scuola elementare di Roma Cesare Battisti alla Garbatella – al punto che una persona su 10 tra chi si ammala, muore e 3 riportano conseguenze permanenti.

Evitarla è possibile grazie ai vaccini, che però vanno anche ripetuti periodicamente, e gli antibiotici servono per i casi di emergenza.

I BATTERI che provocano la meningite sono il meningococco, il pneumococco e l’emofilo. Albergano nelle alte vie respiratorie (naso e gola), spesso di portatori sani e asintomatici. La presenza non è in sè indice di malattia e la trasmissione avviene da persona a persona