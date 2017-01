Anche se la Regione Campania, dopo un vertice con i dirigenti delle aziende sanitarie, ha tenuto a precisare che sul territorio non è in corso nessuna epidemia, la meningite torna a preoccupare la popolazione. Un nuovo caso è stato infatti registrato a Napoli, nella notte di Capodanno, dove una bambina di 16 mesi è stato ricoverata in Rianimazione all’ospedale pediatrico Santobono e poi al Cotugno, centro di eccellenza per le malattie infettive.

Come riporta Il Mattino la bambina, colpita da meningococco, dopo essere stata sottoposta a terapia antibiotica e ad un protocollo rianimativo collaudato, è stata dichiarata fuori pericolo e, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere dimessa nella giornata di oggi.

Non ce l’ha fatta, invece, una donna di 42 anni, ricoverata sempre al Cotugno da oltre un mese per un principio di meningite. La donna, che pesava 170 chilogrammi, era affetta da otite e sinusite acuta ed è morta a causa di gravi complicazioni alle vie respiratorie. Anche se il personale medico ha escluso la meningite come causa della morte, i colleghi della 42enne, impiegata in un call center, sono stati sottoposti a profilassi.

Roma, 3 gennaio 2017

fonte FanPage