Meningite: ecco 7 accortezze che ti ripareranno dall’infezione

L’impennata dei casi di meningite tiene da giorni con il fiato sospeso l’Italia intera. Morti, ricoveri e aggravamenti vari allertano il Bel Paese che si ritrova nuovamente ad essere preda della grave e preoccupante infezione.

Alcune strategiche accortezze però possono tenere a bada il tanto discusso e temuto virus, proteggendo il corpo per non contrarre la malattia. Ecco quali sono:

1- Evitare in qualunque circostanza i luoghi troppo affollati;

2 – Rispettare diligentemente le consuete norme di igiene personale, lavarsi accuratamente le mani, soprattutto prima di mangiare e dopo esser andati in bagno.

3 – evitare lo stretto contatto con persone malate

4 – ripararsi da tosse e starnuti vari provenienti dagli estranei o persone malate

5 – non condividere cibi, posate e stoviglie