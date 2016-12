L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha dichiarato che dai prossimi giorni ATS e ASST saranno pronte a prenotare e eseguire



PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE: MINISTERO DELLA SALUTE

“Per quanto riguarda il Meningococco, mi preme ribadire che non vi è alcuna emergenza o epidemia – ha ribadito Gallera -. Nel 2016 i casi registrati sono stati 37, dato assolutamente in linea con gli anni precedenti; si tratta comunque di una incidenza di casi inferiore alla media del decennio 2001-2010”.

“Nonostante non ci siano picchi nei casi di meningite – ha proseguito l’assessore – abbiamo registrato un interesse crescente per il vaccino da parte della popolazione non coinvolta nell’offerta vaccinale gratuita. A tutte queste persone Regione Lombardia darà la possibilità di accedere alle vaccinazioni contro tutti i ceppi del Meningococco, per protezione individuale, con la formula del co-pagamento. Il costo del vaccino a carico del cittadino sarà pari al prezzo di acquisto sostenuto da Regione Lombardia senza ulteriore ricarico. A questo andrà aggiunto il costo di somministrazione definito dal Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali e alcuni costi organizzativi con un risparmio per i cittadini che andrà dal 30 al 60 per cento”.



