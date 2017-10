Genzano: vermi nel menu della mensa scolastica, avviate le verifiche

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso sindaco Daniele Lorenzon in una nota di stampa:

“Apprendo con sdegno e preoccupazione del ritrovamento di vermi nella pasta dei piccoli alunni della scuola De Amicis – scrive il primo cittadino di Genzano – La notizia ci è stata comunicata informalmente ieri dalla scuola, a cui abbiamo chiesto di farci pervenire formalmente una segnalazione in forma scritta – arrivata questa mattina – in modo da poter mettere subito in atto le dovute procedure del caso”

Vermi rinvenuti nella pasta servita ai bambini della scuole De Amicis di Genzano. Il fatto sarebbe accaduto ieri e la scuola si sarebbe mossa per comunicare in via ufficiale i fatti all’amministrazione comunale che ha avviato i necessari controlli sanitari da parte dell’Asl.