Dopo l’avvio cauto la Borsa di Milano passa in negativo, tra vendite sui bancari, mentre prosegue la corsa di Stm. L’Ftse Mib cede lo 0,56%. Scendono Unicredit (-3,2%), Ubi (-2,3%), Banco Bpm (-1%), Mediobanca (-1,3%). Generali è in calo dell’1% mentre Intesa cede lo 0,7%. Oggi è in agenda un Cda dell’istituto che ha detto di valutare un’operazione industriale sulla compagnia del Leone Alato, ma il ceo Carlo Messina ieri ha escluso che il board oggi possa affrontare la questione Generali. In progresso del 3,9% Stm. Ferragamo e Yoox guadagnano l’1,9%.

Resta sui livelli massimi dal 2015 raggiunto ieri, a 174,5 punti, lo spread tra il Btp e il Bund ai primi scambi di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,21%. La fiammata all’indomani della decisione della Corte Costituzionale sull’Italicum e i timori di nuova instabilità politica legata al voto.

Le Borse europee aprono sulla parità. A Francoforte l’indice Dax cede lo 0,06%. A Parigi il Cac 40 è invariato in avvio, mentre a Londra l’Ftse 100 sale dello 0,1%.