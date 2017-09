Comprare merce contraffatta è vietato e l’acquirente rischia una vera e propria maxi multa. Per la normativa vigente, infatti, non è solo la vendita di prodotti taroccati – borse, portafogli, scarpe e oggetti di ogni tipo ispirati ai modelli creati dalle varie case di moda e grandi marchi – a essere considerata condotta punibile, ma anche l’acquisto. Il fenomeno sembra anche essere piuttosto pervasivo e non risparmia alcun luogo d’Italia. Specialmente d’estate, si assiste a una vera e propria impennata del giro d’affari di questa particolare “nicchia di mercato”: al 1° luglio al 15 agosto si stima infatti che le autorità abbiano sequestrato 12 milioni di prodotti contraffatti in tutto il Paese.

Sebbene l’acquisto, a differenza della vendita, non sia sempre considerato un illecito penale, la condotta comporta comunque il rischio di vedersi elevare una salatissima sanzione pecuniaria. Come spiega Studio Cataldi, infatti, in alcuni casi “gli acquirenti di merce contraffatta rischiano, laddove ne ricorrano i presupposti, anzitutto di essere incriminati per il reato di ricettazione: la fattispecie prevista dall’art. 648 c.p., infatti, si realizza laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista merce proveniente da un qualsiasi delitto, ad esempio capi rubati, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene”.