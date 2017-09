PUBBLICHIAMO QUANTO RIPORTA IL SINDACATO DI POLIZIA SAP NEL PROPRIO SITO

Il “manuale del buonista” di Luigi Pignatelli sulla Polizia di Stato. Lo abbiamo diffidato e vi spieghiamo il perché

Abbiamo letto il comunicato diffuso alla stampa locale e nazionale da parte di Luigi Pignatelli, nel quale “loda” le forze di Polizia, ammettendo di aver utilizzato talvolta termini forse poco appropriati. Lo stesso, nelle sue righe, fa un quadro sull’efficienza e la professionalità dei colleghi poliziotti di Taranto e provincia.

La natura della sua nota stampa non è da attribuire – come lo stesso scrive – “ai recenti avvenimenti di cyberbullismo che lo hanno visto protagonista”, bensì alla lettera raccomandata che il Sindacato Autonomo di Polizia, nella persona del Segretario Generale Gianni Tonelli, ha indirizzato allo stesso e in cui gli si chiedeva simbolicamente, a titolo risarcitorio, un euro per ogni poliziotto denigrato nel comunicato stampa a sua firma, in seguito agli sgomberi avvenuti a Roma in piazza Indipendenza (per un totale di 100.000 euro per 100.000 poliziotti).