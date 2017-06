Faccia in giù con naso e bocca completamente immersi nell’acqua: paura per un bimba di 14 anni

Una bambina di soli 14 mesi stava giocando, come molti altri suoi coetanei in questo periodo con il clima torrido di questi giorni, in una piscinetta gonfiabile. Si tratta di una piccola vaschetta in gomma che contiene non più di 30cm d’acqua. Ma per una bimba così piccola possono comunque essere letali.

Lo sa bene il nonno della bimba che ha ritrovato la nipote a faccia in giù con naso e bocca completamente immersi nell’acqua mentre annaspava senza riuscire a rialzarsi. La mamma, dopo aver riempito la piscina e avervi inserito dentro la figlia, era rientrata un attimo in casa a prendere un asciugamano utile per quando la piccola sarebbe uscita.