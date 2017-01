Rubare merce di ogni tipo dai negozi del Parco Corolla, a Milazzo (Messina). Era questo il ‘passatempo’ preferito da una coppia di coniugi, entrambi ventottenni, lui di origini rumene, sorpresi ieri dai carabinieri. Marito e moglie avevano anche trovato il modo per eludere le barre antitaccheggio: applicare un adesivo sui dispositivi. La coppia è stata fermata ieri all’interno del centro commerciale, ma mentre l’uomo è stato arrestato, la donna è riuscita a far perdere le sue tracce. Gli investigatori sono risaliti alla sua identità grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza. Addosso all’uomo, i carabinieri hanno trovato diverse bottiglie di alcolici, per un valore di circa 100 euro.

Roma, 27 gennaio 2017