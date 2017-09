Sono bastati pochi giorni di settembre per capire che l’estate sarebbe stata ben presto solo un ricordo e che questo mese, che ci traghetta nell’autunno, non ci avrebbe fatto sconti e non ci avrebbe regalato temperature calde. Ma nessuno si aspettava nemmeno temperature così fredde e di dover tirare fuori sciarpe e giubbotti imbottiti appena a metà settembre e dover riporre con così tanto anticipo infradito e costumi (ma ci sono ancora posti dove andare al mare).

Solo il Sud è riuscito a godere di qualche giorno di estate extra mentre il Nord ed il Centro erano sotto l’acqua incessante delle perturbazioni nord atlantiche. Ora però questo settembre democratico ha distribuito equamente il freddo ed i suoi venti di Maestrale che soffiano imperterriti da Nord a Sud fanno colare a picco le temperature. E anzi proprio il Sud che più di tutti ha goduto del caldo si trova ora a dover fare i conti con un calo termico di oltre 12 gradi.

Settembre 2017: temperature a picco

Dopo le piogge che hanno imperversato in Italia la buona notizia è che il tempo migliora a partire da oggi, giovedì 21 settembre. Il cielo sarà terso ed il sole splenderà pressoché ovunque, ma la colonnina di mercurio non risalirà, anzi scenderà ulteriormente nei valori minimi. Colpa del vento di Maestrale che soffia impetuoso, scaccia le nubi, rende mosso il mare e fa scendere le temperature.

Da sabato però peggioreranno anche le condizioni meteo con qualche pioggia sulle Alpi, la Liguria e la Sardegna. Domenica il fronte del maltempo si allargherà a tutto il Nord Est, la Lombardia, le Marche, l’Abruzzo, la Toscana e poi al Sud su Puglia, Calabria e Sicilia (qui il dettaglio meteo per il weekend).