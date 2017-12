Ponte dell’immacolata, tutto confermato. Pioggia e neve a bassa quota

Nuovo peggioramento delle condizioni climatiche dopo giorni di relativo bel tempo. Colpa di una nuova irruzione di aria polare che raggiungerà l’Italia a partire da giovedì.

Questi primi giorni di Dicembre sono stati davvero intensi: basse temperature, neve e pioggia. Solo in queste ore si sta vedendo qualche miglioramento. Almeno al Nord Italia.

Ma andiamo a vedere le previsioni per i prossimi giorni

Fino al giorno 7 Dicembre si tornerà ad un meteo piuttosto buono e stabile su buona parte dell’italia

Da Venerdì 8 Dicembre ineve una nuova discesa raggiungerà il cuore dell’Europa e l’Italia.

BRUTTE NOTIZIE PER L’IMMACOLATA

Gli ultimi aggiornamenti del prestigioso modello europeo ECMWF propendono per una svolta perturbata proprio nei giorni del primo ponte della stagione fredda.

Venerdì 8 la nuova perturbazione porterà pioggia e neve (a quote collinari) in molte regioni del Nord, ma il maltempo non risparmierà il centro-sud, nella fattispecie le Regioni tirreniche.

Nevicherà anche nelle zone appenniniche, ma solo a partire dai 1100-1200 metri.

Mentre “a seguire il maltempo si porterà verso il Sud, mentre il clima inizierà gradualmente a raffreddarsi su tutte le regioni.

Da Lunedì 11 una nuova perturbazione potrebbe portare la neve fino in pianura al Nord”