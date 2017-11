Dal giorno di Lunedì 27 Novembre l’Italia entrerà nella piena morsa del freddo invernale.

Mentre dal primo giorno di Dicembre inizierà l’inverno meteorologico

METEO DAL 27 Novembre al 3 Dicembre: arriva l’INVERNO all’improvviso

SITUAZIONE SECONDO IL METEO

Nel corso di Domenica 26 e Lunedì 27 il Mediterraneo verrà raggiunto da venti freddi di Tramontana, Bora e Maestrale.

Poi, l’ingresso di perturbazioni atlantiche farà porteranno all’aumento di temperature

Dal 27 al 28 NOVEMBRE

Lunedì – secondo Il Meteo – vedrà il bel tempo con cielo sereno e terso sulla quasi totalità delle regioni, salvo locali disturbi sulla Sicilia settentrionale e confini esteri orientali.

Martedì – invece arriverà una nuova perturbazione. Tempo che peggiora dalle regioni settentrionali verso quelle centrali tirreniche con precipitazioni via via più diffuse in serata e nottata.



MERCOLEDÌ 29

L’Italia vedrà maltempo generale con precipitazioni diffuse. Neve al Settentrione a quote collinari.

Piogge insistenti e forti sulle regioni centrali, specie su Toscana e Lazio, qui con nubifragi.

Peggiora diffusamente anche al Sud con intenso maltempo in Campania.

GIOVEDÌ 30

Le ultime piogge e nevicate a bassa quota al Nord.

Piogge sparse sulle regioni tirreniche e più diffuse su coste del basso Tirreno, ma inizia a peggiorare in Sicilia.

1-3 DICEMBRE

Il maltempo, localmente intenso, si concentra su Sicilia, Calabria, Puglia meridionale, Lucania, localmente ancora su Toscana, Umbria e Lazio.