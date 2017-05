METEO WEEKEND: Sabato di temporali, Domenica migliora al Nord

La perturbazione indugia ancora al Nordest e poi al Centro-Sud…

Previsioni per il prossimo weekend, ossia per il 19 e 20 maggio. L’Italia sta per essere abbandonata da una perturbazione temporalesca che però indugerà ancora su alcune regioni. Entriamo nel dettaglio.

SITUAZIONE – Nel corso del weekend i temporali e le grandinate che interesseranno il Nord Italia nel corso di venerdì 19, si sposteranno a macchia di leopardo al Nordest e sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

SABATO 20 – Instabile su Triveneto, Emilia Romagna, e poi su Toscana settentrionale, Umbria, Marche e Abruzzo e Molise e infine Puglia, con possibilità di rovesci e temporali, spesso alternati a schiarite. Poco o parzialmente nuvoloso altrove.

DOMENICA 21 – Bel tempo al Nord, regioni tirreniche e isole maggiori. Al mattino ancora instabile su regioni adriatiche centrali con qualche rovescio sulle Marche e temporali su Abruzzo e Molise; nel pomeriggio temporali sparsi interesseranno anche Salento, Basilicata e Calabria, possibili anche sul Messinese.

TEMPERATURE – In diminuzione di qualche grado sabato, in deciso aumento Domenica, specie al Nord.

IlMeteo