Nuovi aggiornamenti per l’estate che verrà, rischio temperature elevate e afa con l’anticiclone Caronte

Eccoci ad un nuovo aggiornamento sulla possibile evoluzione di massima per il prossimo periodo estivo, sulla base delle ultime elaborazioni del modello matematico europeo ECMWF.

PREVISIONI STAGIONALI – Al seguente link troverete gli ultimi aggiornamenti circa la possibile evoluzione stagionale: come ogni indicazione per il lungo termine, si tratta di semplice tendenza e come tale va considerata.

FIAMMATE AFRICANE AD AGOSTO – Si è parlato già, di possibile estate all’insegna di una temperatura sopra la media per gran parte della stagione, a causa di possibili cavi depressionaria nordatlantici o nordeuropei più orientati verso la Penisola iberica e Centro Ovest Europa, e con sollevamenti frequenti, invece, dell’alta pressione nordafricana verso il Mediterraneo centrale.

AVVIO DI STAGIONE IN SORDINA – Nella prima fase stagionale il flusso instabile settentrionale, in continuità con quanto potrebbe accadere nel corso della primavera, dovrebbe tenere una traiettoria di affondo, più centrale sul Mediterraneo e sull’Europa.