Con questo articolo proviamo a dare uno sguardo al prossimo mese di Febbraio, giunti ormai oltre la metà del primo mese dell’anno.

Se Gennaio è stato caratterizzato

RITORNA L’ANTICICLONE – Naturalmente potrebbero esserci pause anticicloniche o intermezzi di natura atlantica, ma dovrebbero configurarsi abbastanza temporanei. Probabilmente, prima dell’innesco di una circolazione spiccatamente depressionaria e di nuovo fredda, per il Mediterraneo centrale, si dovrà passare per una fase un po’ più anticiclonica, magari anche con innesti di natura atlantica. Questa è possibile a cavallo tra la fine di Gennaio e la prima settimana di Febbraio

NUOVA CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA FREDDA DALL’8/9 FEBBRAIO – Secondo gli ultimi dati, una circolazione fredda potrebbe prendere piede verso la fine della prima decade di Febbraio e poi per buona parte del mese.

INSTABILITA’ PIU’ ACCESA AL CENTRO SUD – Anche secondo gli ultimi aggiornamenti, e tenendo presente la collocazione media prevalente delle figure di bassa pressione sul nostro bacino, le piogge più intense e l’instabilità più accesa, con piogge anche sopra la norma, potrebbero riguardare più frequentemente le regioni centro meridionali, l’Emilia-Romagna e le basse pianure del Nord. Piogge, più nella norma sul resto del Nord.

NEVICATE ABBONDANTI IN APPENNINO – Frequenti irruzioni di aria fredda potranno interessare, con maggiore probabilità, le regioni centro-settentrionali, in particolare quelle del Nord, adriatiche e appenniniche, fino al Molise, Nord Campania e Nord Puglia. Su queste aree, la neve potrà tornare a far visita piuttosto frequentemente anche nel mese di Febbraio, specie sulle regioni appenniniche. Sul resto del Sud, potrebbe prevalere una circolazione meno fredda, in linea generale, poiché i minimi di pressione, spesso in azione proprio a ridosso di queste regioni, potrebbero richiamare aria più mite da Sud.

IlMeteo