Meteo, prosegue lʼondata di caldo africano: bollino rosso in dieci città

Emergenza salute: effetti negativi dellʼafa possono colpire tutti, non solo le fasce deboli della popolazione. I consigli per affrontare il caldo

Prosegue l’ondata di caldo africano sull’Italia. Secondo il Bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute, tra sabato e domenica è previsto un “livello 3 – rosso” di afa in 10 città, ovvero “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Tra sabato e domenica, le città in cui si soffrirà maggiormente l’ondata di caldo africano saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia, Torino, Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara.