Inverno? Quale inverno? A Natale sull’Italia farà sentire i suoi effetti l’anticiclone più potente dell’anno, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Sarà un’alta pressione molto forte che ingloberà mezza Europa entro Natale, Italia compresa. Tempo dunque stabile per tutte le festività natalizie, con temperature oltre la media ( freddo solo notturno e di giorno nelle aree nebbiose ).

La conseguenza inevitabile è che Alpi e Appennini restano in gran parte a secco di neve naturale, con zero termico anche oltre i 3000 metri. Isola felice per chi ha progettato vacanze sulla neve solo le Alpi occidentali, interessate dalle recenti nevicate.