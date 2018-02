Meteo, previsioni lunedì 5 febbraio 2018

Nella giornata di oggi, sono segnalate piogge sparse e temperature in calo nelle zone tirreniche, nubi anche in Sicilia e Sardegna.

Mentre le regioni maggiormente colpite dal maltempo saranno principalmente al Nord: si stimano nevicate anche a 3-4mila metri di quota.

Meteo, previsioni martedì 6 febbraio 2018

Nella giornata di Martedì invece il maltempo coinvolgerà tutta la penisola.

Nel centro Nord sarabnno attese forti precipitazioni: neve e pioggia interesseranno anche

le quote collinari e le zone intorno ai mille metri di altezza.

Possibili nevicate anche a basse quote e in Liguria.

Allerte nel centro, in particolar modo nel Lazio.

Meteo, previsioni mercoledì 7 febbraio 2018

Il maltempo sarà protagonista anche nella giornata di mercoledì 7 febbraio: ancora neve e pioggia al Nord e in Romagna.

Previste piogge intense su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Neve anche sull’Appennino.