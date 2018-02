Meteo: maltempo in arrivo. Oltre 72 ore di nevicate persistenti

Era prevista ed è arrivata. La neve, come annunciato dalle previsioni meteo, è caduta abbondante in montagna e collina al Nord, in particolare in Emilia e Toscana, e a tratti anche in pianura.

Si tratta di una ondata di maltempo che ha portato anche abbondanti piogge e vento forte.

Sull’Italia comincerà a propagarsi l’aria fredda che segue la perturbazione: provocherà un raffreddamento che da domenica, principalmente al Centro Nord, determinerà temperature dal sapore decisamente invernale.

TRENTINO ALTO ADIGE – Nevicate fino a valle su questa regione.

NEVE SU VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA -Possibilità di fiocchi fino al piano sul Veneto meridionale e Friuli(rodigino, bassa padovana), e fiocchi misti a pioggia su Padova.

EMILIA ROMAGNA – nevicate a quote pianeggianti su gran parte della regione, escluse le coste.

AL CENTRO-SUD – Quote più elevate per le regioni centrali e meridionali.

In Toscana possibilità di neve mista a pioggia fino in pianura, neve invece sopra i 2/300 metri. Sull’Appennino centrale nevicate dai 700 metri, su quello meridionali oltre i 1000 metri.

MAPPA TECNICA DI ILMETEO.IT.

PREVISIONI PER LUNEDÌ

In Piemonte, sulla Liguria e nell’ovest della Lombardia cielo molto nuvoloso, con qualche debole precipitazione intermittente, nevosa sopra 200-300 metri.

Sulle regioni del Centro-Sud cielo da poco nuvoloso a nuvoloso; locali piogge sul centro ovest della Toscana.

Sulle isole cielo nuvoloso, con qualche pioggia nel pomeriggio o la sera sulla Sardegna tirrenica e nel sud della Sicilia. Venti moderati da sud est sui bacini di ponente e nel canale di Sicilia.

PER MARTEDÌ INVECE generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite.