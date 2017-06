“La nuova settimana vedrà un brusco stop ad una neonata Estate, con l’arrivo di un vortice d’aria fresca che contrasterà con l’aria calda e umida presente in questi giorni. Ne scaturirà un netto peggioramento con piogge e temporali diffusi al Centronord tra lunedì e martedì”: le previsioni

“Fino al weekend l’alta pressione afro-mediterranea garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, con caldo pienamente estivo” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –“solo su Alpi, Prealpi e Appennino potremo avere qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, isolatamente non escluso pure sulla Valpadana e sulla Toscana interna. Come detto farà caldo, con temperature sopra la media anche di 4-6°C, massime fino a 30-33°C ( tipiche dunque di pieno Luglio ), sensazione di afa accentuata in particolare al Nord e tirreniche. Decisamente più mitigate invece le coste grazie alle brezze marine.”