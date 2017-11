Meteo. Brutte notizie per chi ama il caldo

Meteo, arriva l’inverno (vero): da mercoledì neve anche a quote basse

Annunciato un brusco calo di temperature e nevicate fin sopra i 200 metri nel nord-ovest d’Italia,

pioggia e maltempo invece al Centro-Sud.

Di seguito le previsioni per la prossima settimana

Come accennato poco fa, l’inverno avanza di ora in ora

Nel weekend è infatti attesa una perturbazione atlantica, che darà il via ad un più deciso peggioramento del tempo

un vero a proprio anticipo di inverno

Cosa accadrà dunque? Come riferisce il sito iLMeteo.it da “lunedì 27 l’ingresso di correnti fredde settentrionali causerà un brusco calo termico sull’Italia, anche dell’ordine di 10°”.

Martedì 28 il tempo peggiorerà nelle Regioni settentrionali e tirreniche.

Annunciata anche la neve: al Nord potrebbe cadere anche a quote collinari, invece sull’Appennino solo sopra i 1100 metri.

Sarà quindi Mercoledì 29 la giornata più pesante sul fronte maltempo.

La perturbazione colpirà Prealpi, Nordest e Alpi, per poi spostarsi al Centro e nelle ore successive al Sud.

La perturbazione dilagherà quindi tra domenica e lunedì su tutta la Penisola, pur arrivando al Sud più attenuata, determinando un generale calo delle temperature, anche di oltre 6-8°C al Centrosud.

Farà molto freddo su Alpi ma anche Appennino, con gelate fino al fondovalle”