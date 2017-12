Meteo, scatta l’allerta maltempo | Previsioni domenica 10 dicembre 2017

Previste precipitazioni diffuse dalla mattinata, anche temporali in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Nel pomeriggio della stessa giornata (10 Dicembre), poi si potrebbero presentare forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte su Liguria,

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Veneto con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base di questi fenomeni è stata valutata sempre per domani (domenica 10 dicembre)

allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sui bacini di levante in Liguria, sulla Toscana e in Emilia-Romagna su tutti i Bacini emiliani e su la Pianura e bassa collina emiliana occidentale.

L’allerta gialla sarà su restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte della Toscana appenninica centrale e sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale.