Ma sarà solo un breve interludio. Dai prossimi giorni tornerà un clima decisamente più estivo con “Scipione”, con picchi di 35-37 gradi

Dopo un primo weekend prevalentemente soleggiato in tutta Italia, da lunedì 5 giugno le correnti atlantiche si faranno via via più intense, come scrive Ilmeteo.it, e riusciranno a creare una bassa pressione al Nord che porterà temporali, grandinate e un crollo termico. Arriva quindi “Summer Storm”, la tempesta estiva.

Per la giornata di lunedì, al Nord previsto maltempo con temporali forti e locali grandinate su Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto centro-occidentale. Più asciutte anche se nuvolose le altre regioni. Temporali su zone interne di Marche e Abruzzo, con peggioramenti in Sardegna. Bel tempo al Sud.

Martedì invece rovesci e temporali su Lombardia e Triveneto e fino al Ferrarese. Temporali sparsi su Marche e Abruzzo e Toscana settentrionale. Più asciutto anche se spesso molto nuvoloso sul resto delle regioni.