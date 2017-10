Abbiamo svolto una ricerca meteo climatica finalizzata a soli scopi statistici, sugli autunni con scarsa pioggia. Rammentiamo che con la statistica del clima non si fanno le previsioni del tempo, anche se i dati del tempo del passato hanno svariate finalità, tra cui anche per determinare i range estremi di un bollettino meteo, ma non le variazioni del tempo giornaliero.

Per intenderci, la nostra ricerca è stata finalizzata esclusivamente per puro desiderio di sapere, e abbiamo pensato di condividerla con voi.

Molti lettori ci scrivono:

“quando ero…. rammento che ogni Inverno giungeva il freddo dalla Russia, e nel culmine dell’inverno avevamo temperature molto basse”. Altri ci scrivono, “ormai non nevica più, come mai? Io ricordo che…”

I ricordi del tempo ingannano tutti noi, anche chi dello staff vi scrive. Onde evitare erronee valutazioni sul tempo del passato è necessario affidarsi ai numeri, alle rilevazioni, ai documenti, ovvero alle prove. Sovente i ricordi sul tempo che faceva sono alterati dallo stato d’animo. Insomma, i ricordi sono utili per avviare una ricerca mirata.

Una cosa è certa, i cambiamenti del clima ci sono, or ora che derivino dalle attività dell’uomo o dalle fluttuazioni climatiche, il tempo giornaliero che viviamo ha subito delle variazioni che sono dimostrate dai numeri. Ciò è sempre avvenuto nella storia del clima terrestre, dove periodi più freddi si sono alternati ad altri più miti, così come quelli più piovosi e più aridi.