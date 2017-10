L’anticiclone fa sentire i suoi effetti, entro il weekend si potranno raggiungere i 25-26°C se non punte superiori sulle Isole. Farà caldo anche in montagna

“Dopo un settembre decisamente dinamico e fresco, ottobre torna nei binari imposti da questo 2017 che vede quasi tutti i mesi sopra media termica. Nei prossimi giorni avremo infatti a che fare con un potente anticiclone dal cuore molto mite, che ingloberà non solo l’Italia ma anche gran parte d’Europa” conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “mercoledì ultime note instabili al Sud con qualche isolato piovasco, per il resto la settimana trascorrerà con tempo secco ma soprattutto molto mite. Nonostante la presenza dell’alta pressione non mancherà qualche annuvolamento a tratti consistente, in particolare tra Levante Ligure, Toscana e Umbria nella giornata di giovedì, ma con scarsi effetti. Nottetempo e al primo mattino avremo inoltre la formazione di qualche banco di nebbia su Valpadana e vallate del Centro”.

Weekend da fine estate

“Come detto il clima sarà molto mite per il periodo durante le ore diurne, ben oltre le medie del periodo” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “le massime infatti raggiungeranno i 23-24°C su gran parte del territorio, ma entro il weekend si potranno raggiungere i 25-26°C se non punte superiori sulle Isole.