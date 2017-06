METEO / Violenti temporali in arrivo al Nord, grandine e trombe d’aria [VIDEO]

E’ iniziata la settimana più calda del mese di Giugno, con l’anticiclone africano Giuda che domina l’intero Paese. Lo farà ancora per molto giorni, ma ogni tanto qualche refolo di aria più fresca atlantica potrebbe interessare il Nord e i rilievi centro-meridionali, vediamo con quali conseguenze.

SITUAZIONE – Nel periodo in questione l’anticiclone africano Giuda dominerà l’Italia intera, ma inizierà a subire un temporaneo indebolimento attorno al 14/15 Giugno.



PREVISIONI DEL TEMPO – Giornate soleggiate e via via più calde su tutte le regioni. Da segnalare soltanto passaggi instabili al Nord forieri di temporali, soprattutto Mercoledì 14 e Giovedì 15, sugli Appennini sia Giovedì che Sabato.