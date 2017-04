Primo Maggio? Il “vortice Igor” sta arrivano. Attenzione a queste zone | Meteo orribile

Lunedì 1 maggio una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia portando un veloce peggioramento del tempo in buona parte del Nord

Brutte notizie meteo per Lunedì 1 maggio una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia portando un veloce peggioramento del tempo in buona parte del Nord.

Maltempo al Nord: dapprima piogge al Nordovest, poi a seguire anche al Nordest; neve sulle Alpi fino a 1000 metri, localmente anche a quote inferiori.

Nel resto del Paese il Primo di maggio trascorrerà ancora in compagnia del sole e del clima mite. Nei giorni successivi questa perturbazione lascerà in eredità una circolazione di bassa pressione, che resterà più o meno stazionaria a ridosso dell’Italia, determinando condizioni di tempo molto variabile per gran parte della settimana, particolarmente al Centronord, in un quadro climatico piuttosto fresco per il periodo.

Una prima fase di precipitazioni coinvolgerà il Nordovest già dal pomeriggio di martedì per poi estendersi tra sera e notte a parte del Nordest e all’alta Toscana.

