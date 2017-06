Christine Blackmon è una donna americana e, per reagire allo scherzo offensivo di Dani Mathers, ex modella di Playboy, ha caricato una sua foto svestita sul web. In questo modo, ha dimostrato che bisogna andare fieri del proprio corpo, anche quando si hanno difetti e imperfezioni.

Nelle scorse settimane, ha fatto molto discutere il post condiviso dall’ex modella di Playboy Dani Mathers, in cui si mostrava sconvolta accanto a una donna svestita in leggero sovrappeso, ignara del fatto che stesse finendo su Snapchat.