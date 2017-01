Prova a mettere il ‘maglioncino’ al suo pit bull. Il cane si ribella e attacca tutta la famiglia. L’inverno di Tampa, in Florida, non è propriamente artico. Le temperature più rigide del solito, però, hanno spinto la signora Brenda Guerrero a tirar fuori un maglioncino per il suo cane.

Non uno yorkshire o un chihuahua. Un pit bull, con un nome poco rassicurante: Scarface. Il cane, come si legge sul Tampa Patch, non ha gradito la premura e ha reagito aggredendo la padrona. Il marito della signora è uscito per prestare aiuto senza però riuscire a neutralizzare il cane. A quel punto, la situazione è precipitata: Antoine Harris, 22 anni, ha accoltellato Scarface alla testa e al collo.

Il pit bull, però, non si è fermato e ha costretto tutti alla fuga. La polizia è intervenuta sul posto con il personale addetto al controllo degli animali. Secondo il giornale, nemmeno un proiettile narcotizzante ha fermato il pit bull, che è riuscito addirittura a rientrare in casa. Il cane è stato finalmente bloccato grazie ad un taser e portato via

leggo