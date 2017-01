Che Roma fosse la città dei sette colli lo sapevano pure i grillini. Ma Virginia Raggi probabilmente non si sarebbe mai aspettata di scoprire così presto che la strada per rimanere al Campidoglio sarebbe stata ben più ripida di quella percorsa per arrivarci.

Sconfiggere alle urne Giachetti non è stato poi così difficile. Ma nascondere sotto il tappeto inesperienza e debolezze politiche è molto più complesso.

Virginia Raggi è “colpevole”, fino ad ora, di aver commesso uno dei più grandi peccati secondo il regolamento grillino: dire bugie e mezze verità. Per questo Grillo è furibondo. Dopo la notizia di ieri sull’indagine a carico del sindaco, il comico non ha retto più. E secondo quanto scrive il Corriere, la telefonata con Virginia è stata drammatica. Per lei.

“Sono tranquilla. Ho rispettato le procedure. Risponderò a tutte le domande che la Procura mi vorrà fare”, ripete la Raggi ai giornalisti. Il problema è che i vertici del M5S si aspettavano l’accusa di abuso d’ufficio (avevano pure modificato modificato il regolamento interno, pensa!), ma quella di falso è un’ipotesi di reato cui non erano preparati. E che li mette in imbarazzo.

Immaginatevi la scena. Virginia entra in ufficio, racconta il Corriere, e sente squillare il telefono. Dall’altra parte dello smartphone c’è Grillo in persona e la cornetta scotta già prima dell’inizio della conversazione. Chi era presente dice che il comico abbia scaricato addosso al sindaco pentastellato una valanga di rimproveri poco cordiali. Fino a chiudere la chiamata con un urlo: “Mi hai ingannatooooo!”.