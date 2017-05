Il difensore, attraverso l’ufficio stampa della Juve, riferisce le offese ricevute in cuffia durante il collegamento. E anche Mihajlovic attacca: “Dalla curva bianconera insulti razzisti”

Scoppia la bufera al termine di Juventus-Torino. Il giocatore bianconero Medhi Benatia si presenta nel post-partita ai microfoni Rai per commentare il pareggio ottenuto nel derby della Mole, quando a un certo punto sente un insulto nei suoi confronti in cuffia. Il difensore si ferma e chiede: “Chi ha detto questo? Chi sta parlando?”. Subito, la conduttrice Sabrina Gandolfi prova a giustificarsi: “Ci sono interferenze, continui pure. Non siamo noi”. Poi preferisce chiudere in fretta il collegamento e si discolpa: “Se ci sono stati insulti chiaramente non siamo stati noi”. Benatia, infastidito, decide subito di lasciare la postazione. Secondo quanto riportato in seguito dall’ufficio stampa bianconero, al giocatore sarebbe stato detto: “Marocchino di m…”, una frase non proveniente dallo studio, ma arrivata in cuffia. Al momento ancora non si sa chi abbia pronunciato la frase.

