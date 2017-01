Reggio Emilia: completamente svuotato dai ladri il bar Fuori dal Tunnel di via del Chionso. Danni per oltre 20mila euro, il titolare: «Hanno lasciato solamente le pareti»

REGGIO EMILIA. La notte di Capodanno nel complesso è passata senza troppi danni ai residenti e ai commercianti di Reggio Emilia. Gli interventi più numerosi delle forze dell’ordine sono stati, come spesso capita, per alcuni cassonetti incendiati a causa dei petardi e per diversi cani che sono fuggiti spaventati dai botti.

Poi, fortunatamente, in larga maggioranza ritrovati. Ma il crimine non riposa mai, soprattutto quando le persone oneste si assentano dai loro locali e dalle loro abitazioni per festeggiare con amici e familiari.

E questa volta la vittima più clamorosa dei malviventi è stata Enzo Ferrara, titolare del bar Fuori dal Tunnel in via del Chionso. Che ieri mattina quando è andato a controllare la sua attività l’ha trovata ridotta a un involucro vuoto: tutto al suo interno, dalle sedie alle macchinette per il caffè, era stato rubato e portato via.

Il furto è probabilmente successo poche ore prima dell’alba del primo gennaio. I ladri hanno approfittato del buio e della zona deserta, circondata solo da attività in quel momento chiuse o sfitte da tempo, per agire in tutta tranquillità. Hanno forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, riuscendo a romperne la serratura, e sono entrati nel bar prendendolo per un self service: tutto era a loro disposizione.